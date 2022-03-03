Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına tam kadro olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına tam kadro olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışmalara geçildi. Antrenman dar alanda yoğun tempoda oynanan çift kale ile tamamlandı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını 4 Mart Cuma sabahı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da uçakla Konya'ya hareket edecek.