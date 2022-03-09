UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Barcelona'da karşılaşma öncesi Frenkie de Jong açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu sarı-kırmızılı ekibin iyi bir takım olduğunu ancak turu geçen taraf olacaklarını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FRENKIE DE JONG: TURUN FAVORİSİ BİZİZ

Özellikle iç sahada oynadıkları tüm maçları kazanmak istediklerini ifade eden Frenkie de Jong, "Galatasaray iyi bir takım. Ancak turun favorisi biziz. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda her zaman kazanmak istiyoruz. Yerimiz Şampiyonlar Ligi ama orada değiliz. Artık Avrupa Ligi'ni kazanmalıyız. Burada da zorlu takımlar var ama hedefimiz bu kupayı kazanmak" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLDİĞİMDE CANIM ACIMIYOR"

Barcelona'da kendisini rahat hissettiğini dile getiren Frenkie de Jong, "Ben Barcelona'da çok rahatım. Kulüpte kendimi iyi hissediyorum. Eleştirildiğimde de canım acımıyor. İnsanlar her zaman konuşur. İnsanlar artık maçları iyi izlemiyorlar, bu yüzden gazetecilerin sözlerine inanıyorlar. Bence en büyük sorun da bu" ifadelerini kullandı.