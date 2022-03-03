Takvim'in haberine göre; Bunların ilkinin Yangel Herrera olduğu öğrenildi. Manchester City'nin sezon başında La Liga ekibi Espanyol'a kiraladığı Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki Herrera'nın yeni sezonda da İngiliz kulübü tarafından kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.