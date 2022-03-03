Yeni sezonun kadro planlamasını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray gözünü Manchester City'ye çevirmiş durumda... Teknik direktör Domenec Torrent'in Guardiola ile olan yakın ilişkisini kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünün kadrosunda düşünmediği bazı isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent Pep Guardiola'yla görüşecek! Manchester City'den Kayky, Yangel Herrera ve Pedro Porro...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon planlamasında yine gençlere ağırlık verecek. Sarı-kırmızılı takım Manchester City'nin genç ismi Kayky'i gündemine alırken; teknik direktör Domenec Torrent İngiliz ekibinden 2 futbolcu daha istedi. Deneyimli çalıştırıcı, Yangel Herrera ve Pedro Porro transferleri için devreye girdi ve Pep Guardiola ile telefonda görüşeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
CITY'YE DÖNECEK
Manchester City'nin Palmeiras'tan transfer ettiği ve yeni sezonda kiralama kararı aldığı Kayky için girişimlere başlayan Galatasaray'ın İngiliz devine ilgisi bununla sınırlı değil. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın radarında iki isim daha bulunuyor.
Takvim'in haberine göre; Bunların ilkinin Yangel Herrera olduğu öğrenildi. Manchester City'nin sezon başında La Liga ekibi Espanyol'a kiraladığı Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki Herrera'nın yeni sezonda da İngiliz kulübü tarafından kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.