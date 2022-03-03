TORRENT'TEN SATIRBAŞLARI

* 4 YILDIZ: Galatasaray'ın armasındaki 4 yıldızın bir anlamı var. Biz her maça kazanmak için çıkarız. Konyaspor'a saygı duyarak sahaya çıkacağız.

* TAKIMIN LIGDEKI KONUMU: Bizim asıl odaklandığımız nokta, bulunduğumuz durumdan çıkmak. Galatasaray büyüklüğünde bir kulüp için sindirilmesi zor bir noktadayız

* CAMPOS VE SENSIBILE'NIN GELIŞI: Sayın Başkanımızın, bu iki yöneticiyi kulübe dahil ederek çok iyi bir karar aldığını düşünüyorum. Çünkü, onlar sayesinde daha da güçleniyoruz ve çok daha iyi bir takım oluşturacağımıza inanıyoruz.

* PEP GELECEK Mİ?: Pep Guardiola ile çok yakın bir ilişkim var. Yakın dostum. Sürekli irtibat halindeyiz. Maçları var ve gelmesi zor. Ama iki takım maç yapabilir. Bu çok güzel olur. (Fotomaç)