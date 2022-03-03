Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle büyük moral bulan Galatasaray'da zorlu İttifak Holding Konyaspor sınavının hazırlıkları sürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten o isme neşter! İlk 11'de değişime gidiliyor
Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle ayrılan ve kötü gidişata son veren Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, ilk 11'de bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. İspanyol çalıştırıcı Konyaspor maçında o isme ilk 11'den keserken, takımın başına Sofiane Feghouli'ye emanet edecek. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 11:05
Çaykur Rizespor önündeki futboldan çok memnun olan teknik direktör Domenec Torrent'in 11'de ufak dokunuşlar yapacağı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre Torrent'in Alexandru Cicaldau'nun performansını yetersiz bulduğu ve Sofiane Feghouli'yi 11 monte edeceği belirlendi.