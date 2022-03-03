GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten o isme neşter! İlk 11'de değişime gidiliyor

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle ayrılan ve kötü gidişata son veren Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, ilk 11'de bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. İspanyol çalıştırıcı Konyaspor maçında o isme ilk 11'den keserken, takımın başına Sofiane Feghouli'ye emanet edecek. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 11:05