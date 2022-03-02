Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın yeniden aday olacağı ve önümüzdeki hafta bazı üyelerle bir araya geleceği iddia edildi.
Galatasaray'da Ünal Aysal başkan adayı olacak mı? Resmen açıkladı
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın ibra edilip edilmeyeceği ise merak konusuyken Ünal Aysal'ın başkanlık için çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Aysal'dan bu konuyla alakalı olarak flaş bir açıklama geldi. (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 10:48
Aysal bu iddialarla ilgili olarak Akşam Gazetesi'ne konuştu.
Başkanlık iddialarına cevap veren Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler." dedi.