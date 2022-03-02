11 MAÇTA 4 GOL ATTI



Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro piyasa değeri olan Kayky, Manchester City formasıyla Premier Lig rezerv takımında 11 maçta çıkıp 4 gol, 2 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Kayky'yi yeni sezonda kiralamak için birçok takımın devrede olduğu öğrenildi.