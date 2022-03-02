Sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışman Luis Campos'un liderliğinde yeni sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'dan flaş adımlar geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son ismin Manchester City'nin süper yeteneği Kayky da Silva Chagas olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'a 18'lik yetenek! Domenec Torrent...
Galatasaray'da gelecek sezon hamleleri için şimdiden harekete geçildi. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent, Manchester City'nin süper yeteneği Kayky da Silva Chagas'ı kiralamak için Guardiola ile temasa geçti. İngiliz ekibinin 10 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı genç yetenek için kiralama tekliflerine sıcak baktığı öğrenildi.
Sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışman Luis Campos'un liderliğinde yeni sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'dan flaş adımlar geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son ismin Manchester City'nin süper yeteneği Kayky da Silva Chagas olduğu ortaya çıktı.
SOL AYAĞI ÇOK ETKİLİ
Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon Euro'ya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın bu gelişme sonrası atağı kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği belirlendi.
Teknik direktör Domenec Torrent'in de eski çalışma arkadaşı Pep Guardiola'yı arayarak Kayky'nin transferi konusunda görüşme yaptığı belirlendi. Takvim'in derlediği habere göre Brezilya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Kayky sağ kanatta görev yapıyor. 1.75 boyunda olan Sambacı sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.