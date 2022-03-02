ELMAS'TAN İNCİLER

Fatih Terim'i (Barcelona maçına) davet etmeme gerek yok. Kendisini Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi... Locası var.

Bugün takımı kimin kurduğunun bir önemi yok. Burada başarısızlık varsa ben üzerime alıyorum. Polemik yaratmaya gerek yok.

Okan Buruk çok koyu bir Galatasaraylıdır. Ama Okan Buruk aklımızda hiç değildi. Onunla alakalı bir söylemim de olmadı.

Gerekirse Süper Lig kanalı kurulacak. Asıl olması gereken de bu.