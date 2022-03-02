Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 26 Mart'ta yapılacak kongrede, genel kurulun vereceği her türlü karara saygılı olduğunu söyledi. Haber Global'de soruları yanıtlayan Elmas, "Erken seçim çağrıları ve ibra edilmeme" ihtimaliyle ilgili olarak, "3 seneliğine göreve seçildik. Önemli projelerimiz var. Zor olacağını biliyorduk, daha da zor olacak. Galatasaray için doğru olduğunu bildiğimiz yoldan geri dönmeyeceğiz" dedi.
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan net mesaj! "Geri adım atmak yok"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 26 Mart'ta düzenlenecek kongre öncesi katıldığı bir yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Elmas'ın o sözleri...
BATMA NOKTASINA GELDİK
Elmas sözlerini şöyle sürdürdü: Türk futbolu batma noktasına gelmiş noktada. Bu zor günlerden çıkabilmek için her türlü cesareti göstermeye devam edeceğiz. Eğer Türk futbolu finansal anlamda güçlenmez ve eski alışkanlıklarıyla yönetilmeye devam ederse Avrupa'da yer almama tehlikesiyle karşı karşıya... Gelirler azaldı, naklen yayın ihalesinin fiyatı düştü. Türkiye'nin bir devrim yapması gerekiyor. Değişik bir bakış açısı bulunmalı.
G.SARAY ÜYELERİNE HAKARET
Fatih Terim'in ayrılık sürecini de değerlendiren Elmas, "Galatasaray için en doğru olduğuna inandığımız kararları alıyoruz. Bu ayrılık üzerinden Galatasaray'ın geleceğini yıpratmaya gerek yok" derken 'Terim sayesinde seçimi kazandığı' iddialarıyla ilgili şunları söyledi: Benim başkan seçilmemi bir teknik direktör seçimine bağlamak, Galatasaray üyelerine hakaret olur, basitleştirmek olur. Başkan adayının, hoca tercihiyle ile bir karar vermezler.