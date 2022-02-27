Süper Lig'in 27. haftasındaGalatasaray sahasında Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Rizespor maçı sonrası Domenec Torrent: Rotasyon tercihimin sebebi...
Süper Lig'in 27. haftasındaGalatasaray sahasında Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. 1 ay boyunca antrenman yaptık ve 1 ay sonunda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bunun meyvelerini topluyoruz. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Benim de normalde yaptığım şey bu." dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 21:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 21:33
İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:
Güzel bir maç oldu. Çok pozisyon yakaladık. Onlar da 2 güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık. 1 ay boyunca antrenman yaptık. Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz.
Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin girip çıktığı etkilemiyor, bazen etkiliyor. Babel'in girişi etkiledi. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum.