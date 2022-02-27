Galatasaray Rizespor maçı sonrası Domenec Torrent: Rotasyon tercihimin sebebi...

Süper Lig'in 27. haftasındaGalatasaray sahasında Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. 1 ay boyunca antrenman yaptık ve 1 ay sonunda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bunun meyvelerini topluyoruz. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Benim de normalde yaptığım şey bu." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 21:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 21:33