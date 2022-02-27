Galatasaray 4-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray 2 defa geriye düştüğü maçta Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Aanholt (2), Babel penaltıdan ve Gomis kaydetti. Rizespor golleri ise Gedson ve Boyd'dan geldi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 21:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 21:02