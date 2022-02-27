Galatasaray Rizespor maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattını yakından ilgillendiren maçta Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Son karşılaşmasında Göztepe'yi mağlup eden sarı-kırmızılılar bu maçta hata yapmak istemiyor. İşte Galatasaray ve Rizespor'un muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 23:31 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 00:06