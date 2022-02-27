Galatasaray Rizespor maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattını yakından ilgillendiren maçta Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Son karşılaşmasında Göztepe'yi mağlup eden sarı-kırmızılılar bu maçta hata yapmak istemiyor. İşte Galatasaray ve Rizespor'un muhtemel 11'leri...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 23:31 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 00:06
GÖZLER RİZESPOR MAÇINDA!
Sarı-kırmızılı takımda moraller yerinde... Göztepe engelini kayıpsız geçen Cimbom, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı. Ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor da oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi. Galatasaray taraftarlarının desteğiyle kazanıp yeni bir seri başlatmak istiyor. Buna karşılık Çaykur Rizespor da küme düşme hattından kurtulmanın peşinde... İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma yine kıyasıya bir rekabete sahne olmaya aday... Saha içi ve saha dışı olayları da yine çok konuşulacak gibi...
GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Emre, Kerem, Gomis
Rizespor: Tarık, Holmen, Ponck, Eren, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Yusuf, Fernandes, Pohjanpalo