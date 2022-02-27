CANLI İZLE 🔥 | Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Rizespor maçı merakla bekleniyor. Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak iki ekip mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray, Göztepe maçında alınan galibiyetin ardından 2'de 2 yapmak ve çıkışını sürdürmek istiyor. Arda Turan, Morutan, Halil Dervişoğlu, Muslera Rizespor maçında sahada yer almayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

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Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rizespor maçı 27 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: PENA, OMAR, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, EMRE KILINÇ, KEREM, GOMIS

RİZESPOR: TARIK, HOLMEN, PONCK, EREN, CEMALI, BOLDRIN, YUSUF, BAIANO, SABO, FERNANDES, POHJAN

42. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmıştı.

SON 10 MAÇ

İki takım arasında 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

EVİNDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray Süper Lig'de son maçlarda kazanamıyor. Son olarak sahasında Antalyaspor'u yenen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Cimbom bu süreçte Girsunspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Kayserispor ile de berabere kaldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 13 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, 16 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü. Aslan evinde sonra olarak Kayserispor ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.

ÖMER BAYRAM SINIRDA

Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan'ın sakatlıkları devam ettiğinden dolayı kadroda olamayacak. Ayrıca Ömer Bayram da sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 28. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında görev alamayacak.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.