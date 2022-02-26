Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi Fernando Muslera, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 19:40 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022- 19:50