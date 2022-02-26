Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi Fernando Muslera, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 19:40 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022- 19:50
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki son idmanın ardından kampa giren Galatasaray'da maç kadrosuna Fernando Muslera, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey