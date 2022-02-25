Başkan Burak Elmas'ın, geçmiş iki dönemdeki yönetim ve kendi döneminde menajerlere ödenen paraları açıklaması ortalığı karıştırdı. Elmas'ın bu hareketle, üzerindeki eleştiri oklarını, rahmetli Mustafa Cengiz'in yönetimine çevirdiği ifade edildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Olağan Genel Kurul'da ortalık karışacak!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde eski başkanlardan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz döneminde ödenen menajerlik ücretlerini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Mart ayında genel kurul yapılacakken, başkan Elmas eleştiri oklarını kendi üstünden kaldırmayı amaçladı. Fakat buna rağmen Cimbom'un başarısız performans göstermesi nedeniyle ibra edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; 2016-2017 sezonundan bu yana menajerlere 39 milyon euro ödendiğini duyuran Elmas, bunun 12 milyon euro'sunu Dursun Özbek, 23 milyon euro'sunu Mustafa Cengiz ve 4 milyon euro'sunu da kendisinin döneminde verildiğini belirtti.
Açıklama sonrası gözler, 26 Mart'ta yapılacak Olağan Genel Kurul'a çevrildi. Bu kurulda Galatasaray tarihinde ilk kez iki yönetim ibrasızlık tehlikesiyle karşı karşıya olacak. 26 Mart'taki Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetiminin 8 aylık görev süresinin yanı sıra bir önceki yönetimin 2021 yılının ilk 6 ayındaki görev süresi mali ve idari anlamda oylanacak.