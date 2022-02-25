Fotomaç'ın haberine göre; 2016-2017 sezonundan bu yana menajerlere 39 milyon euro ödendiğini duyuran Elmas, bunun 12 milyon euro'sunu Dursun Özbek, 23 milyon euro'sunu Mustafa Cengiz ve 4 milyon euro'sunu da kendisinin döneminde verildiğini belirtti.