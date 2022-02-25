Galatasaray'dan en fazla tartışılan isimler Taylan ile Berkan... Sarı-kırmızılı yönetim Pulgar'ın yerine Grillitsch düşünülürken yabancı sayısının 12'ye düşeceği için Berkan'ın yerine yerli bir isim aranıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Gündeme gelen isim ise Köln'de forma giyen Salih Özcan. Stefan Kuntz'un isteğiyle Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için TFF tarafından temas kurulan Salih için sarı-kırmızılıların Köln ile temas kuracağı belirtildi.