Galatasaray'dan en fazla tartışılan isimler Taylan ile Berkan... Sarı-kırmızılı yönetim Pulgar'ın yerine Grillitsch düşünülürken yabancı sayısının 12'ye düşeceği için Berkan'ın yerine yerli bir isim aranıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Gündeme gelen isim ise Köln'de forma giyen Salih Özcan. Stefan Kuntz'un isteğiyle Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için TFF tarafından temas kurulan Salih için sarı-kırmızılıların Köln ile temas kuracağı belirtildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Salih Özcan hamlesi!
Gelecek yıl transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da öncelikli hedef ise orta saha transferi... Sarı-kırmızılı takım buradaki yerli alternatifi güçlendirmek isterken, gündeme gelen isim ise Köln forması giyen Salih Özcan oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 06:40