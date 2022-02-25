Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sensibile ve Torrent ile birlikte üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Mali şartlar masaya yatırıldı, yeni sezon planlaması kabataslak belirlendi. Sarıkırmızılı takımın kurmayları, Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün yeniden takıma katılmasını kararlaştırdı. Sözleşmesi sona erecek olan Halil, Pena, Babel ve Feghouli'ye veda edilecek, Morutan kiralanacak. Ayrıca Pulgar da Fiorentina'ya dönecek. Elmas, Sensibile ve Torrent öncelikli olarak bir ön libero transfer edilmesi konusunda karar aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Florian Grillitsch'i gözüne kestirdi!
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına ise şimdiden start verdi. Sarı-kırmızılılar sportif direktör Pasquale Sensibile'nin önerisi ve teknik direktör Domenec Torrent'in de onayıyla Florian Grillitsch'i gözüne kestirdi. Transfer gerçekleşirse Cimbom'un kasasından ise bonservis bedeli çıkmayacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sensibile ve Torrent ile birlikte üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Mali şartlar masaya yatırıldı, yeni sezon planlaması kabataslak belirlendi. Sarıkırmızılı takımın kurmayları, Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün yeniden takıma katılmasını kararlaştırdı. Sözleşmesi sona erecek olan Halil, Pena, Babel ve Feghouli'ye veda edilecek, Morutan kiralanacak. Ayrıca Pulgar da Fiorentina'ya dönecek. Elmas, Sensibile ve Torrent öncelikli olarak bir ön libero transfer edilmesi konusunda karar aldı.
ÜZERİNDE UZLAŞILDI
İlk etapta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da Torrent ve Sensibile ortak bir isim üzerinde anlaştığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Florian Grillitsch... 26 yaşındaki Avusturyalı ön liberonun aynı zamanda stoper ve 8 numarada da oynayabilmesi olumlu görüldü. Vakit kaybetmeden İngiliz menajeriyle temas kurulması kararı alındı. 16 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Florian Grillitsch'ten transferi için bir önce söz alınmaya çalışılacak.
HOFFENHEIM'E BEDELSİZ GİTTİ
Florian Grillitsch, 1 Temmuz 2017 tarihinde Werder Bremen'den Hoffenheim'e bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu. Bu sezon Bundesliga'da oynanan 23 karşılmaşmanın 14'ünde forma şansı buldu.