Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve yeni sportif direktör Pasquale Sensibile yönetiminde önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos bombayı patlatıyor! James Rodriguez...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos'tan ses getirecek bir transfer hamlesi geldi. Sezon başında Al-Rayyan'a transfer olan ancak Katar ekibinden ayrılmak isteyen James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes'in, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a transferi için yakın arkadaşı Luis Campos ile iletişime geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, James Rodriguez'in transferine kaynak yaratması halinde yıldız oyuncu için sezon sonunda teklif yapılacağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Al Rayyan formasını giyen dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez'in Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine girdiği iddia ediliyor.
AYRILACAĞINI AÇIKLADI
Sezon başında gittiği Katar'da aradığını bulamayan Kolombiyalı futbolcu önceki gün, "5 ay sonra Al Rayyan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" açıklamasını yaparak gündemi sarsmıştı.