113 GOL, 137 ASİST

Daha önce Everton, Bayern Münih ve R.Madrid'de oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor. Kariyeri boyunca 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu, 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kez ağları sarstı. James çok etkili bir sol ayağa sahip.