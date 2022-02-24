Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun talipleri artıyor. Daha önce adı birçok kulple anılan 25 yaşındaki savunmacı için bu kez de Rus ekiplerinin yarışa girdiği ifade edildi. Öte yandan Aslan ise Marcao'nun satışına sıcak bakıyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşan Lokomotiv Moskova'nın transfer listesine giren Marcao'yu bir başka Rus kulübü CSKA Moskova da gündemine aldı. Brezilyalı stoperin menajeri ile iletişime geçen Moskova ekipleri, sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapmaya karar verdi. Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Victor Nelsson'un yükselen performansı sonrasında Marcao'yu satmaya sıcak bakıyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen 25 yaşındaki Sambacı'nın bonservisine 20 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen hafta Florya'da işbaşı yapan sportif direktör Sensibile, Lokomotiv ve CSKA Moskova'nın transferinde ısrarcı olduğu Marcao'ya alternatif bakmaya başladı.