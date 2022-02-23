Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile eleştirlere cevap verdi.

Göztepe maçının son saniyesinde kazanılan penaltıya sevinmeyen ve yedek kulübesinde tek başına oturan 23 yaşındaki golcü Instagram hesabından paylaşım yaptı.

"BİLİNÇLİ TAVIR YOKTUR"

Galatasaray'da forma giymekten dolayı gurur duyduğunu belirten Halil şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Galatasaray camiasına ve taraftarlarına, Göztepe maçındaki görüntü nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle Galatasaray da olmaktan ve bu formayı terletmekten ve Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Son maçtaki görüntünün sebebinin müsabakada istediğim performansı sergileyememekten ve takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmaktan kaynaklanan yaşadığım üzüntü sebebiyle olmuştur. Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur. Oyunda olayım ya da olmayayım, her zaman takımımın kazanmasını ister ve bunun için elimden gelen çabayı sarf ederim ve bundan sonrada edeceğim."

İşte o paylaşım: