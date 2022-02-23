GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten futbolcularına uyarı! "Yeni başlıyoruz"

Süper Lig'de haftalar sonra galibiyet elde eden Galatasaray'da gözler seri galibiyetlere çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu hafta çok kritik maçta Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Domenec Torrent oyuncularını önümüzde 3 zor maç var uyarısında bulundu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 06:40