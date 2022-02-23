GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'ten futbolcularına uyarı! "Yeni başlıyoruz"
Süper Lig'de haftalar sonra galibiyet elde eden Galatasaray'da gözler seri galibiyetlere çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu hafta çok kritik maçta Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Domenec Torrent oyuncularını önümüzde 3 zor maç var uyarısında bulundu.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 06:40
REHAVETE KAPILMAYIN
Bu durum herkesin moralini yerine getirirken İspanyol çalıştırıcı, karşılaşma sonrasında oyuncularını ortaya koydukları mücadele nedeniyle özel olarak kutladı. Göztepe karşısında önemli hatalar yaptıklarını ve bunları düzeltmeleri gerektiğini ifade eden Domenec Torrent, "Her şey yeni başlıyor. Önümüzde 3 kritik maç daha var" diyerek fikstürün zorluğuna da işaret etti. Galatasaray 27. Haftada son dönemde sıkça karşı karşıya geldiği Çaykur Rize'yi konuk edecek. Konya deplasmanının ardından da Nef Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Torrent, "Rehavete kapılmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.