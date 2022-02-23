Galatasaray haberi | Galatasaray'da başkan Burak Elmas, kulüp üyeleriyle yaptığı toplantıda sarı-kırmızılı kulübün bugüne kadar menajerlere ödediği rakamı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, online toplantıda kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Elmas, toplantıda sarı-kırmızılı kulübün menajerlerlere ödediği ücretlerle alakalı bilgilendirme yaptı.

Galatasaray Kulübünün 2015-2022 yılları arasında yaptığı transferlerin menajer maliyeti bugünün kuruyla 650 milyon TL'yi buldu. Elmas, Radamel Falcao için ödenen menajerlik ücretinin 3 milyon Euro, Jesse Sekidika'nın menajerine ödenen ücretin ise 1.6 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Burak Elmas'ın açıklamalarına göre Galatasaray'da menajerlere ödenen miktarlar:

Dursun Özbek dönemi: 12 milyon Euro

Mustafa Cengiz dönemi: 23 milyon Euro

Burak Elmas dönemi: 4 milyon Euro

FALCAO İÇİN ÖDENEN RAKAM

Burak Elmas Falcao'nun maliyetini açıkladı. Kolombiyalı golcü için toplam 22,9 milyon Euro harcama yapıldı.