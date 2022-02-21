İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımına flaş yorum!
Kariyerine Manchester City'de devam eden İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Instagram hesabının paylaşımına yorum bıraktı. Gündoğan'ın yorumunda "Aslan" ve "Alev" emojileri yer aldı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 23:44
Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın Instagram hesabının paylaşımına yorum bıraktı.
Gündoğan'ın yorumunda "Aslan" ve "Alev" emojileri yer aldı.
Başarılı futbolcunun bu yorumu, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.
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