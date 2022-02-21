Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Düşme hattına oldukça yakın olan iki ekibin karşılaşmasında Galatasaray 3-2'lik üstünlükle sahadan ayrıldı. Mücadelede atılan 5 golün 4'ü penaltı vuruşlarından geldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Düşme hattına oldukça yakın olan iki ekibin karşılaşmasında Galatasaray 3-2'lik üstünlükle sahadan ayrıldı. Mücadelede atılan 5 golün 4'ü penaltı vuruşlarından geldi.

Maçta gol perdesini Galatasaray adına 3. dakikada Nelsson açtı. Bu gole ev sahibi ekip 2 penaltı golüyle cevap verdi. Penaltı vuruşlarında topun başına geçen Cherif Ndiaye 45+1 ve 70. dakikalarda Inaki Pena'yı geçmeyi başardı. Karşılaşmada son sözü ise 87. ve 90+9. dakikalarda penaltıdan bu kez Bafetimbi Gomis söyledi. Maç Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

G.SARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da ise teknik direktör Domenec Torrent, 1-1 berabere biten Yukatel Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammet forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekipte 31 Aralık 2020'de yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Özel bir gözlük takan futbolcu 422 gün sonra resmi bir müsabakada mücadele etti.

'BİR ATKI BİR OYUNCAK' KAMPANYASI'

Göztepe Kulübü ve Türk Kızılay İzmir Şubesi ortaklığıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen "Bir Atkı Bir Oyuncak" projesi bir kez daha tekrarlandı. Gürsel Aksel Stadı çevresinde kurulan Kızılay çadırlarına taraftarlar atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı yaptı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren milli futbolcu Ahmet Çalık için de Türk Kızlay İzmir Şubesi tarafından pilav ve kavurma dağıtıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de stat çevresinde kurulan stantlarda taraftarların organ bağışlarını kabul etti.

Tüm biletlerin satıldığı müsabakada Göztepe taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.