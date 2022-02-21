PENALTI VERİLDİ, VAR'DA İZLENDİ VE İPTAL EDİLDİ

90+1. dakikadaki Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis'in şutu, Dino Arslanagic'e çarpıp geri döndü.

Hakem Arda Kardeşler, düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi. Arslanagic'e ikinci sarı kartını gösteren hakem, kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti.

Bu karar sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Kardeşler, penaltıyı iptal etti ve Arslanagic'i de geri çağırdı.