Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. Göztepe Galatasaray maçında İzmir ekibinin atağında top ceza sahasında Taylan Antalyalı'nın eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Göztepe'de Ndiaye penaltı atışını gole çevirdi..
Göztepe Galatasaray maçında VAR damgası! 4 penaltı kararı...
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. İzmir'de hem gol düellosu hem penaltı düellosu şeklinde geçen maçta kazanan 3-2'lik skorla Galatasaray oldu. Süper Lig tarihinde uzun yıllar unutulmayacak karşılaşmada Arda Kardeşler tam 4 defa beyaz noktayı gösterdi. İşte tüm detaylar...
Mücadelenin 66. dakikasında sağ kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan orta, ceza sahası içerisindeki Ömer Bayram'ın eline çarptı.
Bu müdahale sonrasında Göztepeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulundu.
VAR ile görüşen Kardeşler, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti. Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada topun başına geçen Ndiaye, Göztepe adına penaltıyı gole çevirdi
BU KEZ G.SARAY PENALTI KAZANDI
84. dakikada Göztepe ceza sahasına yapılan ortada top, Berkan Emir'in koluna çarptı.
Pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Gomis, topu ağlara gönderdi.