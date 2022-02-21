Süper Lig2in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. 422 gün sonra ilk 11'de yerini alan Omar, maç sonu duygusal açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Çok zor zamanlardan geçtim. Zor bir sakatlıktı. Kurtulmak için baya bir mücadele etmem gerekiyordu. Burada tekrardan gelip sahaya çıkmak, en sevdiğim şeyi tekrar yapmak gibiydi. İkinci kez futbola başlıyormuşum gibi hissettim."

"Bu süreçte çok insan yardım etti bana. Başta ailem, eşim, menajerim, çocuklarım, Fatih hocamız, tüm çalışanlar, Torrent hocamız, başkanımız, takım arkadaşlarım, taraftarlarımız."