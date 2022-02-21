GALATASARAY HABERLERİ: Kiralık gönderilen Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

GALATASARAY HABERLERİ: Kiralık gönderilen Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Belçika ekibi RSC Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor, Union Saint-Gillioise ile oynanan maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 12:19