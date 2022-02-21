Galatasaray, 2019 yazında kadrosuna kattığı Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u sezon başında Belçika Ligi takımlarından RSC Charleroi'ya kiralık vermişti.
GALATASARAY HABERLERİ: Kiralık gönderilen Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Belçika ekibi RSC Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor, Union Saint-Gillioise ile oynanan maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 12:19
Genç futbolcu, Union Saint-Gillioise'a karşı oynadıkları maçta talihsiz bir an yaşadı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Union Saint-Gillioise'da forma giyen Dante Vanzeir, ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Ozornwafor'a yumruk attı.