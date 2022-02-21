Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan İtalyan futbol adamı, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.
GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'da Sensibile harekete geçiyor! Transfer raporu...
Galatasaray haberi | Galatasaray'da başkan Burak Elmas tarafından Sportif Danışman Luis Campos'un önerisiyle göreve getirilen Pasquale Sensibile harekete geçiyor. İtalyan futbol adamının, Göztepe ile oynanacak olan mücadelede tribünlerde olacağı ve sarı-kırmızılı takımın eksik yönleriyle alakalı geniş kapsamlı bir rapor hazırlayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız" denildi.
G.Saray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kısa sürede büyük bir tartışma yarattı. İtalyan futbol adamının tecrübesiz olması ve son olarak İtalya Serie C takımlarında görev alması taraftarların canını sıkmıştı.