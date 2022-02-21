GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'da Sensibile harekete geçiyor! Transfer raporu...

Galatasaray haberi | Galatasaray'da başkan Burak Elmas tarafından Sportif Danışman Luis Campos'un önerisiyle göreve getirilen Pasquale Sensibile harekete geçiyor. İtalyan futbol adamının, Göztepe ile oynanacak olan mücadelede tribünlerde olacağı ve sarı-kırmızılı takımın eksik yönleriyle alakalı geniş kapsamlı bir rapor hazırlayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 11:30