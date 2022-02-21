DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Dünya yıldızı olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Beknaz Almazbekov'un en önemli hedefi ise kısa süre içerisinde A takıma dahil olmak. Beknaz, alt yaş takımlarında forvet, 10 numara ve kanat bölgesinde forma şansı buldu. Beknaz Almazbekov 2019'da oynanan bir maçta verilen hatalı penaltı kararı sonrasında topu dışarıya atmış ve dünya basınında geniş yer bulmuştu.