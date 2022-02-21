Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını bu kez akademi klasmanında paylaştı. Galatasaray derbiyi farklı kazanırken galibiyet sonrası sarı-kırmızılıların dikkat çeken ismi Beknaz Almazbekov'dan paylaşım geldi. Diğer maçı ise sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.
GALATASARAY HABERLERİ: Beknaz Almazbekov'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin akademi takımları, lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. 2 mücadeleden birini sarı-lacivertliler, öbürünü sarı-kırmızılılar kazanırken; Cimbom'un galip geldiği maç sonrası Bekna Almazbekov'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
5-0'LIK SKOR
Elit U17 Ligi 16. hafta maçında Galatasaray 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Dereağzı Lefter Küçükandonyanis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 5-0'lık skorla kazandı. Bu skorla Sarı-kırmızılılar 1. Grup'taki liderliğini sürdürdü.
U16'DA FENERBAHÇE 3-1 KAZANDI
U16 takımları arasındaki maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. U16 takımları arasındaki maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Görkem İbrahim, 10. dakikada Emirhan Arkutçu ve 80. dakikada Görkem Fedai attı. Galatasaray'ın tek golü 20. dakikada İsmail Yahşi'den geldi.