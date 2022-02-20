Galatasaray'da Domenec Torrent'in geleceği tartışılırken, görevine son verilen Fatih Terim'in, ileride Galatasaray'a Başkan olacağı iddia edilmişti.
Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'den Fatih Terim sözleri!
Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenec Torrent getirilmişti. Kötü gidişata İspanyol hoca da çare olamadı. Öte yandan sarı kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Gheorghe Hagi önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Terim'in Başkan olması halinde takımın başına getirmeyi düşündüğü isimlerden birinin Hagi olduğu konuşuluyordu.
Bu iddialar üzerine Romanya basını, Hagi'nin konuyla ilgili görüşlerini sordu. Tecrübeli çalıştırıcı, Fatih Terim'e büyük saygı duyduğunu belirtirken, ülkesinden yakın zamanda ayrılmayı düşünmediğini söyledi.