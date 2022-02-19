Galatasaray haberleri | Galatasaray'a devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak katılan ve fiziksel olarak eksiği bulunan Bafetimbi Gomis, aradığı açığı kapatmak için bireysel olarak ekstra çalışıyor. (GS spor haberi)

Galatasaray'a üç buçuk yıllık aranın ardından geri dönen Bafétimbi Gomis, takımın durumundan hayli rahatsız.

Arkadaşlarına ağabeylik yapma görevi üstlenen yıldız oyuncu saha içi performansını artırmak için de harekete geçti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İdman sonrasında ekstra çalışmalara başlayan 36 yaşındaki oyuncu, her gün yaklaşık bir saat ferdî çalışma yapıyor. Kendi antrenör, fizyoterapist ve doktorunu yanında İstanbul'a getiren Gomis "G.Saray iyi bir durumda değil ve bu beni çok mutsuz ediyor" ifadelerini kullandı.