Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalmıştı. Sarı kırmızı kulüp, Uruguaylı file bekçisinin geri dönüşünü müjdeleyen bir video yayınladı. İşte o paylaşım...

Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüş için gün sayıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan kalecisi Fernando Muslera'nın geri dönüşünü müjdeleyen bir video paylaştı.

Ligin ilk yarısında oynanan Sivasspor maçında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışıp sakatlanan Uruguaylı file bekçisi, uzun bir süredir forma giyemiyordu. Muslera'nın yerine Barcelona B takımının genç kalecisi Inaki Pena'yı kiralanmıştı.

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