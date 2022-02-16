Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan ve Domenec Torrent ile devam eden sarı-kırmızılı kulüpte değişen bir şey olmadı. Hatta her şey daha da kötüye gitmeye devam etti.
Burak Elmas'a kritik Domenec Torrent sorusu! "Tarihe mi geçmek istiyorsun?"
Galatasaray'da sorun kötü gidişat devam ederken, gündemde yine Domenec Torrent var. Yönetim kurulu toplantısında başkan Burak Elmas'a kritik bir soru soruldu: "Galatasaray'ı küme düşüren başkan olarak tarihe mi geçmek istiyorsun! Torrent'i bir an önce gönderelim!." İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İspanyol teknik adam çıktığı 5 karşılaşmada sadece 2 puan alabilirken sarı-kırmızılı takım tarihinin en kötü sonuçlarını her geçen gün biraz daha geliştirmeye devam ediyor.
Son olarak evinde Kayserispor'a da puan kaptıran Galatasaray'ın 25. hafta sonunda düşme hattıyla arasında sadece 3 puan var. Bununla birlikte takımın önünde dört zorlu ve kritik karşılaşma bulunuyor.