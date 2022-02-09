Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in özellikle antrenman sistemi dikkat çekiyor. İdmanları en az 90 dakikaya çıkaran, lig arasında çift çalışma yaptıran İspanyol hoca, takıma kondisyon yükledi. Oyuncular ortalama ikişer kilo verirken Torrent, Kayseri maçı ile istediği kadroya da kavuşacak.

Süper Lig arasında fiziksel çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Domenec Torrent, çift idmanla takımını hazırladı. Oyuncularına kondisyon yükleyen İspanyol çalıştırıcı, sakatlık olmaması için antrenman sayısını 1'e indirip dün de takımını dinlendirdi. G.Saray izin yapsa da Torrent, mesaisine devam etti ve yardımcılarını F.Bahçe-Kayseri arasında oynanan kupa maçında görevlendirdi. İspanyol antrenörler, Kadıköy'de cumartesi karşılaşacakları Kayserispor'u izledi.

GOMIS'E GÜVENİYOR

Sabah'ın haberine göre; antrenman sürelerini minimum 90 dakikaya çıkaran 59 yaşındaki teknik adamın iş disiplini, oyuncuların fizyolojik yapısını olumlu etkiledi. Sarı-kırmızılıların Torrent döneminde ortalama 2 kilo verdiği ortaya çıktı. 2'şer kilo kaybeden sarı-kırmızılı oyuncular, Kayseri karşısında 3 puan hasretine son vermeye çalışacak. Pulgar'ı 11'e koyacak Torrent, Mohamed ve Gomis'in dönüşüyle galibiyetten emin.