Ajax'ta taciz skandalı sonrası görevine son verilen sportif direktör Marc Overmars yerine adaylardan birinin Luis Campos olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın sportif danışmanı Luis Campos'a Ajax talip oldu!
Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'a sürpriz bir talip çıktı. Hollanda basını, Ajax'ta sportif direktör Marc Overmars'ın gönderilmesinin ardından yeni adaylardan birinin Luis Campos olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Hollandalı spor gazetecisi Henk Spann, Ajax'ta seçeneklerden birinin Portekizli futbol adamı olduğunu söylerken, Campos ihtimalinin güçlü bir seçenek olduğunu söyledi.
Spann, açıklamasında, Campos'un sportif kariyerindeki yakaladığı başarılardan bahsederken, Mbappe, Martial, Lemar, Fabinho ve Bakayoko gibi isimleri genç yaşta keşfettiği ve transferlerinden önemli kar ettiğini vurguladı.