Galatasaray'da son maçını 25 Aralık'taki Antalyaspor karşısında yapan Mostafa Mohamed, ardından Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda boy gösterdi. 24 yaşındaki golcünün takımı finale kadar çıksa da ikincilikle yetindi. Dün İstanbul'a gelen Mostafa Mohamed bugün takıma katılacak. Mostafa'nın, cumartesi günü 19.00'da oynanacak Kayserispor maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Mostafa; Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzon ve Alanya maçlarını kaçırmıştı. Galatasaray bu sürede 5 gol atabildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed ilk 11'e dönüyor!
Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, Afrika Kupası sebebiyle bir süredir takımdan ayrıydı. Turnuvanın sona ermesinin ardından 24 yaşındaki oyuncunun yeniden takıma dönerek ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 06:40