Sezon başında 25 milyon Euro harcayan Galatasaray'ın 7 milyon Euro ile en fazla bonservis ödediği isim olan Victor Nelsson, diğer transferlerin aksine değerini kaybetmedi. 6.5 milyon Euro verilen Cicaldau, 4 milyon Euro'ya alınan Berkan ile bonuslarıyla 5 milyon Euro yatırım yapılan Morutan dibe vurdu.

Üç kulvarda 30 maça çıkan Nelsson ise Fatih Terim'den sonra yeni hocası Torrent'in de bankosu oldu. 2920 dakika ile sarı-kırmızılı takımın bu sezon en fazla sahada kalan oyuncusu olan 23 yaşındaki stoper, bu hafta ise taraftarın sanal zorbalığına maruz kaldı.

Sabah'ın haberine göre; Kayserispor beraberliğinden sonra sosyal medyadan gelen küfürlü mesajlara dayanamayan Nelsson, çareyi İnstagram hesabını kapatmakta buldu.