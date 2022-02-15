Galatasaray'a ilk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak geleceği söylenen, Terim'in görevine son verilmesinin ardından ise teknik direktör olarak göreve başlayan Domenec Torrent'in takımın üzerindeki otoritesinin zayıf olduğu ve futbolcular arasında disiplini sağlamakta zorlandığı öne sürülüyor.
Galatasaray'da otorite krizi! Domenec Torrent'te güven kalmadı
Galatasaray'da, Domenec Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmayan futbolcular rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı. Aldığı kötü sonuçlar sonrası kredisi azalan İspanyol hocanın görevine son verileceği iddiaları da otoritesini sarstı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmadığı iddia edilen Galatasaraylı futbolcuların, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde İspanyol çalıştırıcı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.
Takvim'in haberine göre, İspanyol hocanın antrenman sisteminden memnun olmayan futbolcular rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı Ayrıca alınan kötü sonuçlar sonrası takımdaki geleceği tartışılan Torrent'in görevine son verilebileceği iddiaları da İspanyol hocanın Florya'daki otoritesini zayflatıyor.