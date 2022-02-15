Torrent G.Saray'da sportif direktör olmadığı için zorlanıyor. Terim sonrası Florya'da disiplini sağlayacak bir sportif direktör eksikliği yaşanıyorYönetimin de ayrılık haberleri ile ilgili bir açıklama yapmamasının Torrent'in takımın üzerinde hakimiyet kurmasını engellediği düşünülüyor.