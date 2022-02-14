ŞİMDİLİK GÖREVİNDE!

Takımın başında çıktığı 5 maçta da galibiyet elde edemeyen Torrent'le ilgili çıkan iddialara karşın yönetim 'şimdilik' İspanyol hoca ile yola devam kararı aldı. Torrent, Göztepe deplasmanında oynanacak kritik maçta da takımın başında yer alacak. Ancak olası bir kötü sonuç durumunda bu kez 59 yaşındaki hoca ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

