Evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray'da kriz tam anlamıyla kaosa dönüşmüş durumda... Sarı- Kırmızılı yönetim büyük taraftar protestolarına sahne olan karşılaşma sonrasında Nef Stadı'nda acil durum toplantısı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirvenin ana konusu takımın içinde bulunduğu durum ve teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği oldu.
Galatasaray'da Domenec Torrent zirvesi! Alınan karar...
Galatasaray'da yaklaşık 3 saat süren kritik görüşmede Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos da katıldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe maçına da Torrent'le çıkma kararı aldı. Elmas gündemlerinde kesinlikle seçim olmadığını yöneticilere bir kez daha iletirken, bazı futbolculara para cezası verilmesi fikrinin masaya getirildiği ortaya çıktı. İşte kritik zirvenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray'da kriz tam anlamıyla kaosa dönüşmüş durumda... Sarı- Kırmızılı yönetim büyük taraftar protestolarına sahne olan karşılaşma sonrasında Nef Stadı'nda acil durum toplantısı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirvenin ana konusu takımın içinde bulunduğu durum ve teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği oldu.
ŞİMDİLİK GÖREVİNDE!
Takımın başında çıktığı 5 maçta da galibiyet elde edemeyen Torrent'le ilgili çıkan iddialara karşın yönetim 'şimdilik' İspanyol hoca ile yola devam kararı aldı. Torrent, Göztepe deplasmanında oynanacak kritik maçta da takımın başında yer alacak. Ancak olası bir kötü sonuç durumunda bu kez 59 yaşındaki hoca ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Nef Stadı'ndaki toplantıda ayrıca bazı yöneticilerin futbolculara para cezası verilmesi fikrini gündeme getirdiği ortaya çıktı. Ancak Başkan Elmas'ın şu durumda böyle bir cezanın olumlu değil olumsuz etki yapacağı yönünde görüş verdiği ve bu fikre soğuk yaklaştığı belirlendi.