Galatasaray küme düşme tehlikesini yakından hisseden takımlardan biri... Kötü gidişat sonrasında Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine Pep Guardiola'nın futbol aklı olarak tanıtılan Domenec Torrent gelmişti. Ancak İspanyol hoca da dertlere derman olamadı.
Galatasaray'da Domenec Torrent’e son şans!
Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Guardiola'nın yardımcısı unvanıyla gelen Domenec Torrent kötü performans sergiledi. Teknik direktör değişikliği ne puan cetveline ne de oyuna olumlu yansıdı. İspanyol çalıştırıcı kritik 2 maçı kazanamazsa gönderilecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray küme düşme tehlikesini yakından hisseden takımlardan biri... Kötü gidişat sonrasında Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine Pep Guardiola'nın futbol aklı olarak tanıtılan Domenec Torrent gelmişti. Ancak İspanyol hoca da dertlere derman olamadı.
Sarı-kırmızılı kulübün başında 5 karşılaşmaya çıkan deneyimli çalıştırıcı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik gördü. Fotomaç'ta yer alan habere göre, son olarak Kayserispor mücadelesinde adı anons edildiğinde ıslıklanan Domenec Torrent'e son bir şans tanınacak.
TEK İHTİMALİ KALDI
Sarı-kırmızılı yönetim, Domenec Torrent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hedef olarak da Göztepe deplasmanı ile Nef Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmalarını gösterdi.