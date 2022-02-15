Burak Elmas büyük destekle oturduğu başkanlık koltuğunda sıkıntılı günler yaşıyor. Küme düşme hattından sadece 3 puan yukarıda bulunan Galatasaray'ın kötü gidişatı üzerine tribünler tamamen Elmas'a sırtını döndü.
Galatasaray'da büyük kriz! İdari ibra zor
Kötü sonuçlar sonrası Galatasaray tribünleri "Yönetim istifa" diye bağırmıştı. Üyeler de sosyal medyadan açık şekilde "İbra etmeyeceğiz" tweetleri atıyor. Zor günler geçiren sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, "İbra edilmezsem başkaları gibi yapmam, giderim" demişti. Yönetimi, mart ayında oldukça zorlu geçecek bir genel kurul bekliyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Burak Elmas büyük destekle oturduğu başkanlık koltuğunda sıkıntılı günler yaşıyor. Küme düşme hattından sadece 3 puan yukarıda bulunan Galatasaray'ın kötü gidişatı üzerine tribünler tamamen Elmas'a sırtını döndü.
Son olarak Kayserispor mücadelesinde tribünlerden uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Yönetime sadece taraftarlar değil, üyelerden de ciddi tepki var.
Fotomaç'ta yer alan haberde, birçok üye sosyal medyadan açık açık mart ayındaki genel kurulda, Başkan Burak Elmas ve yönetimini idari yönden ibra etmeyeceklerini bildiriyor. Sarı- kırmızılı yönetimi, Mart ayında oldukça zorlu geçecek bir genel kurul bekliyor.