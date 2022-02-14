Galatasaray'da Domenec Torrent'in ayrılığı beklenirken, İspanyol teknik adamın ise Florya'da yeni taşındığı eve oturma izni için resmi işlemlere başladığı öğrenildi.
Galatasaray'da Domenec Torrent'ten flaş hamle! Taraftar yerli hoca beklerken...
Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Kayserispor maçı öncesi ıslıklanan Domenec Torrent'e karşılaşma esnasında ve sonrasında da tepkiler sürdü. Yolları ayrılması beklenen İspanyol hocayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Torrent, bu hafta İspanya'dan ailesini İstanbul'a getirme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Domenec Torrent'in ayrılığı beklenirken, İspanyol teknik adamın ise Florya'da yeni taşındığı eve oturma izni için resmi işlemlere başladığı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre, Şubat ayı başında Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir yerde 1 yıllık kiralık ev tutan ve bu hafta içinde ailesini getirmesi beklenen İspanyol teknik adam ile yönetim arasında bir ayrılık gözükmüyor.
Torrent'in takıma vereceği bir günlük izinde yeni taşındığı evine oturum izni işlemlerini halletmesi bekleniyor. Bülent Korkmaz ve Okan Buruk gibi isimlerin takımın başına geçeceği iddialarının da gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.