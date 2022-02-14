Tarihinin en başarısız sezonunu yaşayan Galatasaray sadece sahada değil, kasada da kaybediyor. Süper Lig'de 25 maçta sadece 29 puan alabilen SarıKırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelebilecek yaklaşık 34 milyon liralık başarı primini de kaybetmiş oldu.
Galatasaray dev gelirden oldu! İşte o rakam...
Süper Lig'de bu sezon çok zorlu günler geçiren Galatasaray, kazanmayı unuttu. Giresunspor yenilgisinin ardından Domenec Torrent ile çıktığı 5 maçta 2 beraberlik alabilen sarı kırmızılılar, dev bir gelirden de oldu. İşte Cimbom'un şimdiye kadar kaçırdığı TFF başarı primi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Federasyonun sezon başında belirlediği rakamlara göre takımlara galibiyet için 2 milyon 700 bin lira, beraberlik için de 1 milyon 400 bin lira prim veriliyor. Şu ana kadar 10 yenilgi yaşayan Galatasaray 22 milyon 700 liralık gelirden oldu.
Sarı-Kırmızılılar aldığı 8 beraberlikle de 11 milyon 200 bin lirayı elinin tersiyle itti. Böylece toplam 33 milyon 900 bin liralık prim kazanma şansı kaybedildi. Galatasaray yönetimi sezon başında 25 milyon Euro'luk bonservis harcaması yapmış ve kadroyu neredeyse baştan ayağıya değiştirmişti.