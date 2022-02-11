Süper Lig'de son 13 maçta sadece 1 galibiyet alan ve düşme potasıyla arasında 3 puan fark kalan G.Saray, yarın ki Kayserispor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kötü gidişe son verebilmek için yönetim, teknik heyet ve futbolcuların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde olağanüstü hal ilan ettiği öğrenildi. Teknik Direktör Domenec Torrent'ten yardımcılarına, futbolculardan Başkan Burak Elmas'a kadar Florya'daki herkes Kayseri maçına ekstra motivasyon ile hazırlanıyor. Alanya deplasmanında takımı yalnız bırakmayan Başkan Burak Elmas'ın salı gününden itibaren tüm idmanları tesiste izleyerek teknik heyete ve futbolculara moral aşıladığı kaydedildi.

YEMEKTE SÖZ VERİLDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Elmas, Florya'ya demir atarken, Torrent ve futbolculara hem moral hem de 3 maçlık bir prim pakedi sözü verdiği öğrenildi. Maç günü de tesislere gelecek Başkan Elmas'ın, oyuncular ile kahvaltı yapması ve takımı Florya'dan uğurlaması bekleniyor. Torrent, yardımcı hocalarını rakiplerini yerinde izlemesi için Kayserispor'un F.Bahçe'yi 1-0 yendikleri kupa maçında görevlendirmişti. Gomis de önceki günkü idmanın ardından takım arkadaşlarını yemeğe çıkarmıştı. Sadece futbolcuların katıldığı bu yemekte kötü gidişatın nedenleri sorgulandığı ve Kayserispor maçı ile çıkışa geçmek için herkes birbirine söz verdiği ifade edildi.