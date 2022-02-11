Fotomaç'ın haberine göre; Piyasa değeri 2-3 milyon civarı olarak gösterilen Pena için sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor. Ayaklarına olan hakimiyetiyle ön plana çıkan Pena, Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla da alkış toplamıştı.