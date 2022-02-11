Devre arasında Barcelona B takımından sezon sonuna dek kiralanan kaleci Inaki Pena, Alanyaspor'a karşı çıktığı ilk sınavında başarılı bir performans sergilemişti. 22 yaşındaki file bekçisi hakkında İspanyol basını yeni bir haber ortaya koydu.
GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Inaki Pena iddiası! Gelecek sezon...
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Inaki Pena için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Barcelona'nın as kalecisi Ter Stegen'e yedek bir isim arayışına girdiği duyuruldu. Katalan ekibinin kaleci bulması halinde Pena'yı Galatasaray'a 1 yıl daha kiralayabileceği veya bonservisiyle satabileceği iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Piyasa değeri 2-3 milyon civarı olarak gösterilen Pena için sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor. Ayaklarına olan hakimiyetiyle ön plana çıkan Pena, Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla da alkış toplamıştı.