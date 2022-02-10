Fotomaç'ın Hollanda basınından derlediği habere göre; Galatasaray için transfer iddiasında bulunuldu. Çıkan haberde; "RKC Waalwijk'in Cezayirli defans oyuncusu Ahmed Touba kulübünden yakında ayrılabilir. Galatasaray, Ahmed Touba'yı transfer etmeyi planladığı oyuncular listesine koydu" ifadeleri kullanıldı. 23 yaşındaki 1.90 boyundaki stoperin sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Touba bu sezon 16 maça çıkarken 1 asistle oynadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Hollanda basını yazdı! Stopere Ahmed Touba hamlesi
Gelecek planlarında yer almayan Luyindama'yı kiralık olarak gönderen Galatasaray, önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar Nelsson veya Marcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşın Ahmed Touba'yı transfer listesine aldığı belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 06:40