GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Hollanda basını yazdı! Stopere Ahmed Touba hamlesi

Gelecek planlarında yer almayan Luyindama'yı kiralık olarak gönderen Galatasaray, önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar Nelsson veya Marcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşın Ahmed Touba'yı transfer listesine aldığı belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 06:40