Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve çıktığı 4 maçtan sadece 1 puan alabilen Domenec Torrent'in koltuğu sallanıyor. İspanyol hocayla olası yolları ayırma durumunda sarı-kırmızılıların kasasından ise yaklaşık 2.8 milyon Euro'nun çıkacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ve ekibine yolların ayrılması durumunda ödenecek tazminat şaşırttı. Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim sonrası 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 59 yaşındaki hoca ve yardımcılarının 2 milyon 775 bin euro tazminat hak edişi olduğu iddia edildi. Başkan Burak Elmas'ın bu nedenle Torrent ve ekibine biraz daha zaman tanıyacağı belirtiliyor ancak taraftarın ve camianın sabrının taştığı için acil bir karar alabileceği de konuşuluyor.