Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Marsilya ile resmi mukavele imzalayan Bartuğ Elmaz, Galatasaray'da kadro dışı bırakılmıştı. 18 yaşındaki oyuncunun, tek başına çalıştığı öğrenildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Antalya kampı sırasında Marsilya ile resmi sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Başkan Burak Elmas'ın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; 18 yaşındaki futbolcunun Florya'da antrenmanlarını tek başına yaptığı öğrenildi. Bartuğ Elmaz, sezon sonunda Fransa'ya uçacak.