Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve tempolu pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının gruplar halinde denenip uygulandığı taktik çalışmayla tamamlandı.