"Barcelona, İspanya'da ve dünyada büyük bir takım. Galatasaray da büyük bir takım. İspanya ve Türkiye'deki oyunda farklılıklar var. İspanya'da pasa dayalı sakin bir oyun var. Burada hızlı bir oyun var. Domenec Hoca ile birlikte zamanla burada da iyi işler yapacağız."