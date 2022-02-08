Galatasaray, genç oyuncularından Selman Faruk Dibek ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Galatasaray ,genç oyuncusu Selman Faruk Dibek ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan 19 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşmeye imza atıldı.